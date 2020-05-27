Брянский фельдшер задала вопрос о выплатах министру здравоохранения Мурашко

27 Май 2020 2020-05-27T08:41:53+03:00

Министр ответил, что все деньги из федерального бюджета поступили в регионы

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Брянский фельдшер скорой помощи из Новозыбковской ЦРБ задала вопрос министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Ее вопрос о выплатах прозвучал в эфире Первого канала. Медработник спросила, как понимать слова президента и положены ли ей выплаты за риск работы с коронавирусными больными.

Министр ответил, что в больницах должны быть закреплены бригады "скорых", которые работают с пациентами, у которых подозревают коронавирус. Машины у них должны обрабатываться, медики иметь средства защиты, проработаны маршруты доставки пациентов. Именно для этих бригад предусмотрены федеральные выплаты.

Михаил Мурашко отметил, что федеральные выплаты за апрель и за май поступили в регионы.

Напомним, до этого порядок выплат объяснил директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков. Он приезжал в Новозыбковскую центральную районную больницу. Его слова не расходятся с пояснениями министра. "Президентские" выплаты положены только тем, кто непосредственно работает в "красной зоне" госпиталей и сотрудникам скорой помощи, которые оказывают помощь больным коронавирусом или вирусной пневмонией, даже без подтвержденного covid-19. Остальным врачам положены страховые выплаты только, если они заразятся коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU