2020-05-27T08:20:25+03:00
Общество

В Брянской области из-за коронавируса безработица увеличилась в 3,6 раза

По словам главы региона, в основном, эти люди не работали и раньше или трудились в «серой» зоне
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области с марта из-за коронавируса безработица увеличилась в 3,6 раза. Об этом рассказали губернатор на рабочей встрече с президентом 26 мая. На начало марта в регионе было зарегистрировано 4,5 тысячи безработных, в конце мая – больше 16 тысяч.

По словам главы региона, 56 процентов раньше или вообще не работали или трудились в «серой зоне». И только 14 процентов брянцев потеряли работу с 1 марта.

- У нас сегодня имеется 7949 вакансий в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ и строительстве, - сказал Александр Богомаз.

Больше всего от коронавируса пострадал малый бизнес, отметил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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