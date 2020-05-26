2020-05-26T23:54:57+03:00
Происшествия

В Брянске супругов осудили за мошенничество на 29 миллионов рублей

Муж с женой взяли кредиты в двух банках и не собирались их отдавать
Марина АНТОНОВА
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В Брянске вынесли приговор супружеской паре, которая обманула два банка на 29 миллионов рублей. Муж получил 8,5 лет лишения свободы, жена - 6,5. Отбывать наказание супруги будут в колонии общего режима. Каждый из них должен заплатить по одному миллиону штрафа.

В суде установили, что почти за три года, с апреля 2011-го по сентябрь 2014-го взяли кредиты на крупную сумму. Для этого они использовали фиктивные документы подконтрольных юридических лиц.

Часть денег, семь миллионов рублей, они пустили в дело. Совершили с ними некоторые финансовые операции, чтобы сделать вид, что они владеют этой суммой вполне законно.

- Приговор супругам пока не вступил в силу, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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