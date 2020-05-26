2020-05-26T19:08:23+03:00
Общество

В Брянске 27 мая ограничат движение в Советском районе

Это связано с земляными работами
Марина АНТОНОВА
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В Брянске в среду, 27 мая, ограничат движение в Советском районе. Проехать нельзя будет на перекрестке улицы Красноармейской с переулком Иванюты. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Здесь пройдут земляные работы. Сотрудники горводоканала будут прокладывать водопровод.

Водителей просят учесть ограничение при планировании поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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