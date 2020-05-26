В Брянске 27 мая ограничат движение в Советском районе
Это связано с земляными работами
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В Брянске в среду, 27 мая, ограничат движение в Советском районе. Проехать нельзя будет на перекрестке улицы Красноармейской с переулком Иванюты. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Здесь пройдут земляные работы. Сотрудники горводоканала будут прокладывать водопровод.
Водителей просят учесть ограничение при планировании поездки.
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ИСТОЧНИК KP.RU