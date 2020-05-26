В Брянске в ДТП с начала года погибли пять пешеходов
Самые недисциплинированные пешие участники движения живут в Бежицком районе
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В Брянске с начала года в 52 дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов погибли пять и пострадали 47 человек. 19 ДТП случилось по вине самих граждан. На пешеходных переходах было совершено 24 наезда, в результате три человека погибли, 21 — был ранен.
Самые недисциплинированные пешеходы живут в Бежицком районе, отметили в городской Госавтоинспекции. Здесь из-за пеших граждан случилось 10 происшествий, в которых один человек погиб и 9 получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU