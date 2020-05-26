2020-05-26T19:01:22+03:00
Общество

В Брянске центр города остался без электричества

Происшествие случилось днем 26 мая
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Во вторник, 26 мая, во второй половине дня часть Советского района города Брянска осталась без электричества. Недовольные жители безуспешно пытались дозвониться до специалистов электросетей.

В Брянскэлектро пояснили, что на одной из линий случилось внеплановое отключение. На место аварии направили специалистов, сообщил телеканал «Городской».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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