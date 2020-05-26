В Брянске центр города остался без электричества
Происшествие случилось днем 26 мая
Изменить размер текста:
Во вторник, 26 мая, во второй половине дня часть Советского района города Брянска осталась без электричества. Недовольные жители безуспешно пытались дозвониться до специалистов электросетей.
В Брянскэлектро пояснили, что на одной из линий случилось внеплановое отключение. На место аварии направили специалистов, сообщил телеканал «Городской».
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU