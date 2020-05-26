Брянские полицейские за 4 дня вскрыли более 600 правонарушений

26 Май 2020 2020-05-26T18:28:46+03:00

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В течение четырех дней в Брянской области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор». Под надзор брянской полиции попали бывшие заключенные, обязанные соблюдать установленные правила поведения.

За четыре дня было проведено более 1700 проверок. Сотрудники ведомства выявили 648 административных правонарушений. Из них: 286 — это нарушения правил административного надзора, 354 — посягательства на общественный порядок. В результате 22 бывшим заключенным продлили срок административного надзора. Для 45 человек ранее установленные ограничения были ужесточены.

Кроме этого, возбудило шесть уголовных дел за уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU