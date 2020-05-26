2020-05-26T18:28:46+03:00
Общество

Брянские полицейские за 4 дня вскрыли более 600 правонарушений

В регионе проходила операция «Надзор»
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В течение четырех дней в Брянской области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор». Под надзор брянской полиции попали бывшие заключенные, обязанные соблюдать установленные правила поведения.

За четыре дня было проведено более 1700 проверок. Сотрудники ведомства выявили 648 административных правонарушений. Из них: 286 — это нарушения правил административного надзора, 354 — посягательства на общественный порядок. В результате 22 бывшим заключенным продлили срок административного надзора. Для 45 человек ранее установленные ограничения были ужесточены.

Кроме этого, возбудило шесть уголовных дел за уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске 27 мая ограничат движение в Советском районе
В Брянске в ДТП с начала года погибли пять пешеходов
В Брянске центр города остался без электричества
В Жуковке 11-летняя девочка проглотила батарейку и умерла
Брянские полицейские за 4 дня вскрыли более 600 правонарушений
В Брянской области на коронавирус тестируют в пяти лабораториях
В брянском лесу участники автопробега установили памятник
На БМЗ заработала третья окрасочно-сушильная камера для тепловозов
Брянский полицейский Денис Терехов получил 13,5 лет колонии за смерть подростка
В Брянске построят поликлинику и хирургический корпус в областной больнице
Путин проведет телеконференцию с губернатором Брянской области
В брянском детском саду увидели странные клумбы
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
В Брянской области резко снизилось количество тестов
Средняя зарплата в Брянской области составила больше 30 тысяч рублей
В брянском Трубчевске нашли редкую черепаху