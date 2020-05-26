2020-05-26T18:27:01+03:00
Общество

В Брянской области на коронавирус тестируют в пяти лабораториях

Они могут производить полторы тысяч исследований за сутки
Марина АНТОНОВА
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В сутки могут выполнить до 1500 исследований.В сутки могут выполнить до 1500 исследований.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В брянской области на коронавирус тестируют пять лабораторий. Они могут производить до полутора тысяч исследований в сутки. Об этом рассказал брянский губернатор Александр Богомаз на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Она прошла в режиме телеконференции во вторник, 26 мая.

По словам главы региона, сегодня функционирует 1721 койка для больных коронавирусом. Они расположены в 20 лечебных учреждениях области. К 1556 местам подведен кислород. В коронавирусных госпиталях готовы к работе 190 аппаратов ИВЛ.

- По ИВЛ мы еще заключили контракт через Минпромторг с заводом-изготовителем, в начале апреля полностью оплатили 101 аппарат, - сказал Александр Богомаз. - На сегодня мы получили 39 аппаратов, которые установлены в наших лечебных учреждениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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