В брянском лесу участники автопробега установили памятник

26 Май 2020 2020-05-26T17:52:59+03:00

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В охранной зоне брянского заповедника на берегу реки Неруссы поставили памятник. Новый мемориал появился рядом с кордоном Старое Ямное и деревней Чухраи, которую сожгли фашисты при отступлении в 1943 году. На памятнике написано: «Жизнью нашей мы обязаны вам. За дедов. 2020».

В установке мемориала приняли участие сотрудники заповедника «Брянский лес» и участники Трофи-рейда «Дорога памяти». Идея создания памятника возникла у участников автопробега. Уже в 15-й раз жители региона в рамках рейда «Дорога памяти» на внедорожниках посещают труднодоступные памятные места, восстанавливают заброшенные воинские захоронения, обновляют старые и строят новые памятники.

— Игумен Белобережской Иоанно-Предтеченской мужской пустыни отец Глеб освятил установленный в охранной зоне заповедника «Брянский лес» памятный знак, — рассказал организатор мероприятия Алексей Деханов.

Заповедник «Брянский лес» поблагодарил автомобилистов за увековечивание памяти погибших.

— На территории заповедника с 1941 по 1943 годы шли бои, – сказал директор учреждения Александр Никитенков. – После того как неподалеку были разгромлены части Советской армии, в наших лесных краях началось мощное партизанское движение. Почтить память тех, кто помогал, что называется, ковать победу – наш долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU