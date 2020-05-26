На БМЗ заработала третья окрасочно-сушильная камера для тепловозов

26 Май 2020 2020-05-26T17:35:58+03:00

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На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») введена в эксплуатацию третья окрасочно-сушильная камера для тепловозов. Теперь на предприятии смогут одновременно проводить окраску двух секций магистрального тепловоза и маневрового локомотива, что повысит эффективность работы малярного участка.

Две окрасочно-сушильные камеры для тепловозов введены в эксплуатацию год назад. За это время они доказали свою эффективность и позволили повысить качество и производительность труда, экологичность окрасочного процесса.

Время сушки лакокрасочного покрытия сокращено в три-пять раз в зависимости от вида краски.

В целом значительно ускорен и усовершенствован процесс получения окончательного покрытия для тепловозов и повышено его качество.

Новая окрасочно-сушильная камера, как и уже действующие, имеет электронную систему управления. Современная приточно-вытяжная система вентиляции обеспечивает эффективную вытяжку и, как следствие, значительное снижение лакокрасочной пыли при окраске тепловозов. Это улучшает условия труда маляров и экологическую обстановку в цехе.

БМЗ продолжает работать на полную мощность в условиях режима повышенной готовности как системообразующее предприятие российской экономики. На предприятии реализуются программы совершенствования технологических процессов, вводится в строй новое высокопроизводительное оборудование. При этом приоритетными задачами остаются сохранение здоровья работников и минимизация риска распространения коронавирусной инфекции.

В текущем году головная компания «Трансмашхолдинг» планирует инвестировать в развитие Брянского машиностроительного завода более 800 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU