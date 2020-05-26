Брянский полицейский Денис Терехов получил 13,5 лет колонии за смерть подростка
26 мая в Брасовском районном суде огласили приговор бывшему сотруднику полиции Денису Терехову. Экс-заместителю начальника отдела полиции признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и нанесении побоев.
13 августа прошлого года полицейский пьяный полицейский находился в кафе в Локте. Там он поссорился с компанией подростков. Во время конфликта один из парней, Иван Вахрушин, ударился головой и получил тяжелую травму. Молодой человек умер в Брянской областной больнице, так и не придя в сознание. Еще одного подроостка полицейский избил.
Свою вину Денис Терехов не признал, сообщили на сайте Брасовского районного суда.
Учитывая все обстоятельства дела, суд признал бывшего сотрудника полиции виновным и назначил ему окончательное наказание - 13,5 лет колонии строгого режима. Родителям погибшего подростка он выплатит 1,5 миллиона рублей. Остальным потерпевшим по 500 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU