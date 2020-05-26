26 Май 2020 2020-05-26T17:00:33+03:00

Деньги выделят из федерального и областного бюджетов

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В Брянске построят поликлинику и хирургический корпус в областной больнице. Проект уже разработан, прошел государственную экспертизу. Стоимость строительства - около 1,5 миллиарда рублей.

Эти деньги Александр Богомаз попросил выделить из федерального бюджета. Свою просьбу он озвучил на встрече с Владимиром Путиным. Телеконференция прошла днем во вторник, 26 мая.

Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену, хирургический корпус - на 90 коек. Необходимость новых лечебных учреждений губернатор объяснил тем, что регион больше всего в России пострадал от аварии на Чернобыльской атомной станции больше 30 лет назад.

Президент согласился выделить деньги, но на условиях софинансирования из областного бюджета.

Кроме того, больше миллиарда рублей потратят на строительство школы на 1225 мест в Брянске.

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ИСТОЧНИК KP.RU