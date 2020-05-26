Путин проведет телеконференцию с губернатором Брянской области

26 Май 2020 2020-05-26T16:07:25+03:00

Фото: телеконференцию анонсировали во вторник, 26 мая, после 16.00.

Президент продолжает работу с главами регионов

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообщается с президентом Владимиром Путиным. Телеконференцию анонсировали во вторник, 26 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Трансляция ожидается после 16.00 на канале "Россия 24".

- Отдельно еще Путин продолжит работу с главами регионов, отдельно проведет телеконференцию с губернатором Брянской области Богомазом, - сообщил представитель Кремля.

Напомним, полномочия брянского губернатора истекают в сентябре. Выборы нового главы региона должны пройти в Единый день голосования 13 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU