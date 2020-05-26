2020-05-26T15:21:56+03:00
Общество

В брянском детском саду увидели странные клумбы

Горожане обсуждают необычный ландшафтный дизайн
Максим РЯБЦЕВ
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянске на территории детского сада увидели клумбы необычной конфигурации. В социальных сетях опубликовали фотографии странного ландшафтного дизайна на Новостройке.

Брянцы недоумевают, что подвигло садовников организовать клумбы такой формы, больше напоминающие гробницы. Вдвойне странно, что это появилось на территории детского сада.

Впрочем, некоторые горожане не увидели в этом ничего плохого.

— Когда зарастет цветами, будет нормально, — пишут они.

Кстати, с другого ракурса клумба не выглядит столь устрашающей.

Фото: "Типичный Брянск".

Фото: "Типичный Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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