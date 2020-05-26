В Брянской области резко снизилось количество тестов

26 Май 2020 2020-05-26T15:06:35+03:00

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В Брянской области 26 мая резко снизилось количество проводимых тестов на коронавирус. За последние сутки выполнили только 322 исследования. Тогда как днем раньше - 1156. Количество тестов стало в 3,5 раза меньше.

При этом количество выявленных случаев заболевания от количества проводимых тестов не зависит. Последние несколько дней в регионе коронавирусом заболевают порядка 100 человек за день. 99 положительных результатов оказались и при проведении 322 тестов на 26 мая.

Число тестов в сутки резко упало второй раз за неделю. 18 мая также выполнили очень мало исследований - выполнили 259 исследований. И также подтвердилось около ста положительных результатов.

Такие цифры в оперативном штабе не объясняют. С чем связано несоответствие: исследования стали более целевыми или манипуляцией со статистикой.

С начала эпидемии в Брянской области выполнили 38020 тестов. Положительными из них оказались только 3156.

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ИСТОЧНИК KP.RU