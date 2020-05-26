Средняя зарплата в Брянской области составила больше 30 тысяч рублей
По сравнению с 2019-м она выросла на 8,6 %
По сравнению с 2019 годом зарплата возросла на 8,6%.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Статистики назвали среднюю зарплату в Брянской области. За первый квартал этого года она составила 30 065 рублей.
Такие данные приводит в своем бюллетене Росстат. По сравнению с 2019 годом зарплата возросла на 8,6%.
По статистике, с начала года доходы брянца составляли 25242 рубля в месяц, а расходы - 23484 рубля.
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ИСТОЧНИК KP.RU