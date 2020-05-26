В брянском Трубчевске нашли редкую черепаху

26 Май 2020 2020-05-26T14:22:03+03:00

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Жители города Трубчевск Брянской области в своем огороде нашли черепаху. Фотографии неожиданного гостя они выложили в одной из социальных сетей. Судя по снимкам, с визитом к трубчевской семье пришел самец европейской болотной черепахи.

Особенностью этого вида является то, что самцы от самок отличаются цветом глаз. У девочек они имеют желтоватый оттенок, у мальчиков – красноватый.

Европейская болотная черепаха относится к виду пресноводных черепах. Она обитает в Европе, Азии и Африке. Встречается она и на территории центральной России, в том числе в Брянской области.

Вид занесен в Красные книги ряда стран, в том числе Белоруссии, Латвии, Литвы. Но для России болотная черепаха не является редким видом, чаще всего ее можно встретить в южных районах страны.

Европейская болотная черепаха всеядна. В ее рацион входит растительная пища. При этом черепахи — прекрасные охотники. В естественной среде обитания питаются личинками, моллюсками, червями и даже мелкими животными и рыбой. Размеры взрослых особей достигают 35 сантиметров, а вес может доходить до полутора килограммов.

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ИСТОЧНИК KP.RU