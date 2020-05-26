В Брянске дачники устроили свалку

26 Май 2020 2020-05-26T14:11:27+03:00

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В Фокинском районе Брянска дачники устроили свалку. Горы мусора заметили у территории садового общества «Швейник».

От главы районной администрации попросили убрать свалку и наказать виновных. Однако меры до сих пор так и не приняты.

Садовое общество должно было заключить договор на вывоз отходов с региональным оператором. Но дачники до сих пор этого не сделали, сообщили представители регоператора.

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ИСТОЧНИК KP.RU