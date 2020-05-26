2020-05-26T13:42:34+03:00
Общество

В Брянске нашли погибшим пропавшего 54-летнего мужчину

Об этом 26 мая сообщили волонтеры поискового отряда
Марина АНТОНОВА
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В Брянске нашли погибшим пропавшего 54-летнего мужчину. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Аерт" Брянск" в социальных сетях.

Родственники не знали, где находится пропавший мужчина с 3 мая. Ориентировка на поиск брянца появилась 25 мая. Через день стало известно, что мужчина погиб.

Добровольцы выражают соболезнования семье погибшего мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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