В Брянске нашли погибшим пропавшего 54-летнего мужчину
Об этом 26 мая сообщили волонтеры поискового отряда
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В Брянске нашли погибшим пропавшего 54-летнего мужчину. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Аерт" Брянск" в социальных сетях.
Родственники не знали, где находится пропавший мужчина с 3 мая. Ориентировка на поиск брянца появилась 25 мая. Через день стало известно, что мужчина погиб.
Добровольцы выражают соболезнования семье погибшего мужчины.
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ИСТОЧНИК KP.RU