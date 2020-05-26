За незаконное подключение к газопроводу брянцу грозит шесть лет колонии

26 Май 2020 2020-05-26T13:32:00+03:00

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Жителю брянского поселка Белые Берега грозит шесть лет колонии за кражу газа. Полицейские выяснили, что 50-летний мужчина незаконно подключился к газопроводу. Поставщик ресурсов оценил ущерб в 24 тысячи рублей.

- Незаконное подключение к газовой трубе в одном из домов в Белых Берегах было обнаружено работниками газовой службы во время очередного планового осмотра, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Жителю дома уже предъявили обвинение.

Брянцу придется возместить причиненный ущерб. А также ему грозит срок по статье "Кража".

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ИСТОЧНИК KP.RU