2020-05-26T13:30:37+03:00
Общество

Брянский фермер четыре года разводит нутрий

О необычном хобби рассказал Андрей Ковалев
Мария Дедкова
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Андрей Ковалев живет в селе Брахлов, что в Климовском районе.Андрей Ковалев живет в селе Брахлов, что в Климовском районе.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В климовском селе Брахлов фермер больше четырех лет разводит нутрий. О необычном хобби Андрея Ковалева рассказали на страничке правительства области.

Зверьки у брянца живут в реке рядом с домом. Хозяин не держит их в клетках. Лишь изредка нутрии приходят в сарай, чтобы полакомиться вкусненьким или погреться зимой.

Нутрии едят кусочки картофеля или моркови, которые Андрей приносит на берег.

Нутрии едят кусочки картофеля или моркови, которые Андрей приносит на берег. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Нутрии едят кусочки картофеля или моркови, которые Андрей приносит на берег.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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