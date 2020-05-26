Брянский фермер четыре года разводит нутрий
В климовском селе Брахлов фермер больше четырех лет разводит нутрий. О необычном хобби Андрея Ковалева рассказали на страничке правительства области.
Зверьки у брянца живут в реке рядом с домом. Хозяин не держит их в клетках. Лишь изредка нутрии приходят в сарай, чтобы полакомиться вкусненьким или погреться зимой.
Нутрии едят кусочки картофеля или моркови, которые Андрей приносит на берег.
Нутрии едят кусочки картофеля или моркови, которые Андрей приносит на берег.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU