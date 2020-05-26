Брянцы победили в конкурсе «Моя Победа»

26 Май 2020 2020-05-26T13:24:55+03:00

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Жители Брянской области заняли первые места во всероссийском конкурсе, посвященном 75-летию Победы. Анастасия Фирсова из Брянска с работой «75 лет спустя…» стала победителем в номинации «Живопись» среди непрофессиональных художников. Вадим Венецкий из поселка Локоть занял 1 место в номинации «Фотография» среди непрофессионалов со снимком «Из полка пришел один…».

Фото: Музей Победы.

Конкурс организовал Музей Победы. От участников требовалось своим творчеством донести до зрителя ценность и значимость Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На конкурс прислали более 400 работ из разных уголков России. Были представлены все жанры изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, плакат, коллаж, фотография, инсталляции. К участию допускались как профессиональные художники и фотографы, так и любители.

— Больше всего художественных произведений пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Твери и Смоленска, — сообщают в информационном центре Музея Победы.

Первоначальный отбор прошли более 200 работ. Затем участников оценивало профессиональное жюри. Также шло интернет-голосование на сайте Музея Победы. Победителей конкурса ждут призы от организаторов.

Фото: Музей Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU