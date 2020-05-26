В Брасовском районе вынесут приговор бывшему полицейскому Денису Терехову

26 Май 2020 2020-05-26T12:45:16+03:00

Во время конфликта один из парней, Иван Вахрушин, ударился головой и получил тяжелую травму. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По версии следствия, по его вине погиб 17-летний подросток

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В Брянской области вынесут приговор экс-заместителю начальника отдела полиции Денису Терехову, избившего 17-летнего парня в Локте. Заседание проходит 26 мая в районном суде.

Напомним, бывшего правоохранителя обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и нанесении побоев.

По версии следствия, вечером 13 августа прошлого года пьяный полицейский находился в кафе в Локте. Там он поссорился с компанией подростков.

Во время конфликта один из парней, Иван Вахрушин, ударился головой и получил тяжелую травму. Молодой человек умер в Брянской областной больнице, так и не придя в сознание.

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ИСТОЧНИК KP.RU