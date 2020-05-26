Количество заболевших коронавирусом в Брянской области достигло 3156 человек

26 Май 2020 2020-05-26T12:09:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области общее число заболевших выросло до 3156 человек, выздоровевших до 1681. За последние сутки выявлено 99 новых заболевших, 100 пациентов выписались из больниц.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Брянск — заболело 1378 жителей областного центра. В числе «передовиков» держатся Дятьковский район и город Сельцо, здесь зафиксировано по 187 случаев. Ненамного отстает от них Брянский район — 172 заболевших.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU