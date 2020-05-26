Среди заболевших коронавирусом в Брянске оказался еще один приезжий
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В Брянске подтвердили коронавирус у жителя другого региона. Об этом рассказали в оперштабе 26 мая.
Напомним, первый иногородний появился в брянской больнице 21 мая. К слову, общее число пациентов с COVID-19 в нашем регионе составило 3156. За минувшие сутки пополнили еще 99 человек.
Стоит отметить, что диагноз "коронавирусная инфекция" сняли у 100 человек. За все время выздоровел уже 1681 брянец.
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ИСТОЧНИК KP.RU