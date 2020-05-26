На Брянщине вспоминают писателя Владимира Соколова

26 Май 2020 2020-05-26T12:14:03+03:00

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На Брянщине вспоминают писателя и краеведа Владимира Соколова. Владимир Константинович родился 26 мая 1910 года. В 1935 году после окончания Московского института истории, философии и литературы был направлен преподавателем в Орловский педагогический институт. Во время войны был членом опергруппы Орловского штаба партизанского движения. В 1944 году переехал в Брянск. В конце 1960-х Владимир Соколов возглавил брянскую писательскую организацию и стоял у ее руководства почти 15 лет.

Писать Соколов начал достаточно рано – еще в тридцатые годы. Из-под его пера выходили статьи, очерки, рассказы, памфлеты. Многие его книги посвящены брянским лесам, истории края. Это «В брянских дубравах», «Партизанские годы и судьбы», «Партизанские были», «Атаман Брянского леса», «Край партизанский», «Где-то в брянском лесу», «Сказки брянского леса» и многие другие.

Скончался писатель и краевед 24 декабря 1986 года. В Брянске еще остались те, кто помнит о знаменитом земляке. На стене дома по улице Октябрьской, 49 размещена мемориальная табличка с надписью: «Здесь жил и работал с 1957 по 1979 год писатель Соколов Владимир Константинович (1910 — 1986)».

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ИСТОЧНИК KP.RU