В Брянской области коэффициент распространения коронавируса остается ниже единицы

26 Май 2020 2020-05-26T11:09:25+03:00

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В Брянской области коэффициент распространения коронавируса держится на прежнем уровне. 26 мая он составил 0,94, как и днем ранее.

Коэффициент распространения коронавируса рассчитывается в каждом регионе индивидуально по соотношению заболевших и выздоровевших. Если эта величина становится менее единицы, в области могут приступить к первому этапу снятия ограничений. В понедельник, 25 мая, коэффициент впервые снизился до 0,94 и по состоянию на 26 мая продолжает держаться на этом же уровне.

Всего в Брянской области за сутки выявлено 99 заболевших, сто пациентов справились с опасным заболеванием. В целом с начала эпидемии заболели 3156 жителей и гостей региона, выздоровел 1681 человек. Скончался от коронавируса 31 человек, сообщает оперштаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU