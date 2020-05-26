2020-05-26T10:54:26+03:00
Общество

В Брянской области выявили 99 новых случаев коронавируса

Теперь общее число заболевших составляет 3156 человек
Мария Дедкова
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Списки людей с подтвержденным коронавирусом в Брянской области за минувшие сутки пополнили еще 99 человек. Теперь общее число пациентов с COVID-19 в нашем регионе составило 3156. Такие данные на 26 мая 2020 года приводит региональный оперативный штаб.

Стоит отметить, что диагноз "коронавирусная инфекция" сняли у 100 человек. За все время выздоровели уже 1681 брянец.

Летальных исходов области за последние 24 часа не зарегистрировали. Таким образом, всего с начала эпидемии скончался 31 человек.

Общее число тестов на коронавирус на территории региона составило 38 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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