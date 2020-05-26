В Брянске два дня будут перебои с водой

26 Май 2020 2020-05-26T10:32:08+03:00

Отключение связано с работами на насосной станции по улице Крахмалева, 13. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Советском районе Брянска в течение двух дней пройдут плановые отключения водоснабжения, сообщили в пресс-службе мэрии.

27 мая с 10.00 до 16.00 приостановят водоснабжение в многоэтажках по улице Авиационной, 6, 8 и улице Крахмалева, 13. Отключение связано с работами на насосной станции по улице Крахмалева, 13.

28 мая с 10.00 до 16.00 из-за плановых работ на водопроводной сети без воды останутся жители домов по улице Пролетарской, 52; улице Фокина, 49, 65 и по улице Ромашина, 1, 4, 6.

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ИСТОЧНИК KP.RU