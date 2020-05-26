2020-05-26T10:28:30+03:00
Общество

В Трубчевске врачи пожаловались на невыплаченные надбавки

В ситуации будет разбираться прокуратура
Мария Дедкова
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В Брянской области это уже не первый случай, когда медики жалуются, что им не дали положенных денег.В Брянской области это уже не первый случай, когда медики жалуются, что им не дали положенных денег.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Трубчевском районе медики пожаловались на отсутствие "коронавирусных" выплат. По их словам, надбавки получили только 9 сотрудников из 24.

На место приехал глава регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков. В интервью телеканалу "Городской" он заявил, в ситуации будет разбираться прокуратура. Если она выявит нарушения, то могут последовать кадровые изменения. Однако, как говорит Андрей Бардуков, в Трубчевске заминка с выплатами произошла из-за неправильной трактовки постановлений, связанных с назначением надбавок.

Кроме того, медикам пообещали наладить поставку СИЗов. Напомним, в Брянской области это уже не первый случай, когда медики жалуются, что им не дали положенных денег. Первыми с такой проблемой столкнулись в Выгоничах. Здесь пришлось уволить главного врача. Затем пожаловались врачи из Новозыбкова и Почепа. По всем обращением проверку проводит прокуратура. Медикам пообещали выдать обещанные средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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