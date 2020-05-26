В Трубчевске врачи пожаловались на невыплаченные надбавки

26 Май 2020 2020-05-26T10:28:30+03:00

В Брянской области это уже не первый случай, когда медики жалуются, что им не дали положенных денег. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Трубчевском районе медики пожаловались на отсутствие "коронавирусных" выплат. По их словам, надбавки получили только 9 сотрудников из 24.

На место приехал глава регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков. В интервью телеканалу "Городской" он заявил, в ситуации будет разбираться прокуратура. Если она выявит нарушения, то могут последовать кадровые изменения. Однако, как говорит Андрей Бардуков, в Трубчевске заминка с выплатами произошла из-за неправильной трактовки постановлений, связанных с назначением надбавок.

Кроме того, медикам пообещали наладить поставку СИЗов. Напомним, в Брянской области это уже не первый случай, когда медики жалуются, что им не дали положенных денег. Первыми с такой проблемой столкнулись в Выгоничах. Здесь пришлось уволить главного врача. Затем пожаловались врачи из Новозыбкова и Почепа. По всем обращением проверку проводит прокуратура. Медикам пообещали выдать обещанные средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU