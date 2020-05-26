Под Брянском ВАЗ врезался в автобус: пострадала 17-летняя девушка

26 Май 2020 2020-05-26T10:07:49+03:00

К счастью, травмы у нее оказались несерьезными

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На трассе под Брянском столкнулись легковой автомобиль и автобус. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 мая около 18.20 на 133-м километре автодороги «Орел- Смоленск», сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 19-летний водитель ВАЗа-217030 врезался в остановившийся впереди на красный свет автобус ЛУИДОР 225019.

В ДТП пострадала 17-летняя пассажирка легковушки. Девушка ушибла голову. Медики, приехавшие на место аварии, оказали ей первую помощь, а затем отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU