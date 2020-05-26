Председатель Володарского районного суда уходит с должности
Василий Гаранин написал заявление по собственному желанию
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Председатель Володарского районного суда в Брянске решил уйти с должности. Василий Гаранин написал заявление по собственному желанию.
Решение о прекращении полномочий примет коллегия судей Брянской области. Об этом сообщили на сайте инстанции. Вопрос решат 26 мая на очередном заседании.
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ИСТОЧНИК KP.RU