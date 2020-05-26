2020-05-26T08:37:30+03:00
Общество

Придумавший дело брянский полицейский не смог разжалобить областной суд

Правоохранитель отправится в колонию на 4,5 года
Мария Дедкова
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Брянский областной суд оставил в силе приговор бывшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска. Полицейский отправится в колонию на 4,5 года за превышение должностных полномочий и незаконную передачу боеприпасов и взрывного устройства.

Выяснилось, что правоохранитель с коллегой-подельником хотел задержать мужчину и привлечь к уголовной ответственности. Полицейский передал ему на хранение боеприпасы и взрывное устройство и спровоцировал его на распитие алкоголя в общественном месте.

Приговор Бежицкого районного суда не устроил бывшего правоохранителя. Осужденный пытался добиться смягчения наказания, но апелляцию не удовлетворили, сообщили в пресс-службе облсуда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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