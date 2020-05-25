С начала сезона в Брянске появилась новая разметка на 375 пешеходных переходах
Дорожники нарисовали 10 тысяч квадратных метров осевой
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске с начала сезона на улицах появилась разметка на 375 пешеходных переходах. В городе вновь появилось около 10 тысяч квадратных метров осевых линий.
В Брянске ведется ямочный ремонт. Уже сделано 28,3 тысяч квадратных метров, из них 13 тысяч — методом больших карт, сообщили в пресс-службе мэрии.
В Брянске за неделю провели дезинфекцию 450 километров дорог. Особое внимание уделили обработке улиц, проездов и тротуаров около больниц и лечебных учреждений.
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ИСТОЧНИК KP.RU