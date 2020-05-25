За неделю на брянских клумбах высадили 26 тысяч цветов

25 Май 2020 2020-05-25T18:04:21+03:00

Всего в областном центре посеяно 44% запланированных на этот год сезонных растений

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В Брянске специалисты отдела зеленого хозяйства за неделю высадили на городских клумбах 26 тысяч растений. Вместо отходящих весенних цветов город украшают бегониями, петуниями, цинерариями и другими.

На сегодняшний день уже посеяно 44 процента от общего количества растений, запланированных к высадке в этом году, сообщила пресс-служба Брянской городской администрации.

На городских улицах скосили 346 тысяч квадратных метров газонов. И вывезли 3,5 тонны песка и другого мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU