С брянских улиц вывезли около 3,5 тысяч тонн мусора и песка
В Брянске сотрудники дорожного управления за неделю вывезли с брянских улиц и тротуаров около трех с половиной тысяч тонн песка и смета. Кроме этого, за семь дней они покосили 346 тысяч квадратных метров травы на городских общественных территориях, дорожных обочинах и разделительных полосах.
— Работы шли на улицах Литейной, Куйбышева, Арсенальской, Флотской, Пушкина, Горького, Речной, по проспектам Московскому, Станке Димитрова и других, — рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU