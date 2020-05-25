Брянцы «подарили» преступникам почти 4 миллиона рублей

25 Май 2020 2020-05-25T17:41:05+03:00

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За неделю 44 жителя Брянщины поверили в обещания мошенников и перевели на их счета 3 миллиона 993 тысячи рублей. Чаще всего доверчивые граждане по доброй воле отдают незнакомцам сбережения, сообщая им информацию о своих банковских картах. Таким образом за неделю со счетов 35 потерпевших исчезло 3 миллиона 725 тысяч рублей.

Как и прежде популярным способом отъема денег остаются сайты бесплатных объявлений. Люди, желая купить или продать какой-либо товар, сами предоставляют преступникам данные своих банковских счетов и карт.

— Банковские операции не выполняются по телефону, - напоминает УМВД России по Брянской области. - Не сообщайте незнакомцам данные своих карт и не совершайте действий с банкоматом, результат которых вам не известен.

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ИСТОЧНИК KP.RU