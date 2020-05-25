2020-05-25T17:41:05+03:00
Происшествия

Брянцы «подарили» преступникам почти 4 миллиона рублей

За неделю на удочку мошенников попались 44 человека
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За неделю 44 жителя Брянщины поверили в обещания мошенников и перевели на их счета 3 миллиона 993 тысячи рублей. Чаще всего доверчивые граждане по доброй воле отдают незнакомцам сбережения, сообщая им информацию о своих банковских картах. Таким образом за неделю со счетов 35 потерпевших исчезло 3 миллиона 725 тысяч рублей.

Как и прежде популярным способом отъема денег остаются сайты бесплатных объявлений. Люди, желая купить или продать какой-либо товар, сами предоставляют преступникам данные своих банковских счетов и карт.

— Банковские операции не выполняются по телефону, - напоминает УМВД России по Брянской области. - Не сообщайте незнакомцам данные своих карт и не совершайте действий с банкоматом, результат которых вам не известен.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала сезона в Брянске появилась новая разметка на 375 пешеходных переходах
За неделю на брянских клумбах высадили 26 тысяч цветов
С брянских улиц вывезли около 3,5 тысяч тонн мусора и песка
Брянцы «подарили» преступникам почти 4 миллиона рублей
На вокзале Брянск-Орловский установили пандус
В Брянске ищут свидетелей смертельного ДТП на бульваре 50 лет Октября
В Брянске из горящего дома спасли человека
Брянский агрохолдинг незаконно использовал реку в Навлинском районе
В Брянске с 25 по 29 мая пройдут массовые проверки мотоциклистов и автомобилистов
Ряд ограничительных мер могут отменить в Брянской области
В Брянской области изъяли полкилограмма наркотиков
В Брянске 27 мая отключат холодную воду
В региональном отделении ЛДПР создадут коалицию здравомыслящих людей, отстаивающих свою точку зрения
В Сельцо на 10 тысяч рублей оштрафовали заместителя главы администрации
В Брянске на ремонт улицы 3-го Интернационала потратят 42 миллиона рублей
В Брянской области прокуратура проверит загрязнение озера и реки
Брянский полковник МВД Артемов обжаловал решение об аресте
В Брянске для шести с половиной тысяч школьников прозвучали последние звонки
Борис Пайкин: «Выплаты опекунам должны быть повышены!»
Брянцы 380 раз пожаловались на работу банков и страховых компаний