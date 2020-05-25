На вокзале Брянск-Орловский установили пандус

25 Май 2020 2020-05-25T17:24:43+03:00

Теперь в здание вокзала смогут свободно проехать инвалиды-колясочники

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На вокзале Брянск-1 продолжаются работы по формированию доступной среды. Железнодорожники отремонтировали входы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Специально для этого расширили дверные проемы, обустроили пандус. Работы идут в кассовом зале: справочные и билетные кассы сделают с заниженными окнами.

Территорию вокзала оснастят информационными табличками со шрифтом Брайля, тактильной плиткой. На первом этаже отремонтируют комнаты отдыха, где создадут необходимые условия для маломобильных пассажиров.

— Железнодорожники планируют провести аналогичные работы на других вокзалах: Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные и Унеча, — рассказали в Служба корпоративных коммуникаций брянского отделения МЖД.

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ИСТОЧНИК KP.RU