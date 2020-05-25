В Брянске ищут свидетелей смертельного ДТП на бульваре 50 лет Октября
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП. Около 10.30 21 мая на бульваре 50 лет Октября погибла 60-летняя женщина.
Пенсионерку сбил водитель за рулем «Хонды CR-V». Во время столкновения пешехода отбросило на встречную полосу движения, где на нее наехал «Фольксваген Пассат», рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
От полученных травм пожилая женщина в тот же день скончалась в больнице.
Полиция просит очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, обратиться по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 2 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-61, 67-03-62
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ИСТОЧНИК KP.RU