В Брянске из горящего дома спасли человека
К Счастью, никто не пострадал
Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной пожара.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске из горящего дома спасли человека. Возгорание произошло на проезде Трудовом в 14.42 25 мая.
К месту вызова выехали четыре автоцистерны. Оказалось, пламенем охвачен жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.
В 15.19 возгорание потушили. Из огня спасли одного человека. К счастью, обошлось без жертв. Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU