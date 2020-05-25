25 Май 2020 2020-05-25T16:24:53+03:00

Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

К Счастью, никто не пострадал

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В Брянске из горящего дома спасли человека. Возгорание произошло на проезде Трудовом в 14.42 25 мая.

К месту вызова выехали четыре автоцистерны. Оказалось, пламенем охвачен жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

В 15.19 возгорание потушили. Из огня спасли одного человека. К счастью, обошлось без жертв. Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU