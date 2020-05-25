В Брянске с 25 по 29 мая пройдут массовые проверки мотоциклистов и автомобилистов

25 Май 2020 2020-05-25T16:01:16+03:00

Брянских водителей просят быть внимательными, не нарушать правила дорожного движения, в том числе, скоростного режима, правил обгона. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянске пройдут массовые проверки водителей и мотоциклистов. Полицейские устроят профилактическую акцию «Безопасный маневр».

С начала года на улицах города случилось 88 ДТП, в которых 6 человек погибли и 113 получили травмы различной степени тяжести. При этом в мае произошло 6 ДТП по вине водителей, в которых 1 человек погиб и 7 человек получили травмы.

Также на городские автодороги также выйдут «скрытые патрули», сообщили в городской Госавтоинспекции.

Брянских водителей просят быть внимательными, не нарушать правила дорожного движения, в том числе, скоростного режима, правил обгона.

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ИСТОЧНИК KP.RU