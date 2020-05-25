Ряд ограничительных мер могут отменить в Брянской области
Коэффициент распространения заболеваемости стал меньше единицы
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Брянской области разрешили отменить часть ограничительных мер. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире федерального канала рассказала, что ряд регионов, в которых успешно борются с COVID-19.
Это касается 44 из 85 субъектов страны.
По ее данным, коэффициент распространения коронавируса составляет меньше единицы в 27 субъектах страны.
В Брянской области на 25 мая он составил 0,94.
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ИСТОЧНИК KP.RU