2020-05-25T15:34:33+03:00
Общество

Ряд ограничительных мер могут отменить в Брянской области

Коэффициент распространения заболеваемости стал меньше единицы
Мария Дедкова
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Брянской области разрешили отменить часть ограничительных мер. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире федерального канала рассказала, что ряд регионов, в которых успешно борются с COVID-19.

Это касается 44 из 85 субъектов страны.

По ее данным, коэффициент распространения коронавируса составляет меньше единицы в 27 субъектах страны.

В Брянской области на 25 мая он составил 0,94.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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