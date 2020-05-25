В Брянской области изъяли полкилограмма наркотиков

25 Май 2020 2020-05-25T15:28:28+03:00

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Брянские полицейские задержали оптовую партию синтетических наркотиков. Часть из них уже была расфасована для распространения. Полкилограмма запрещенных препаратов находились в доме, где проживали прибывшие в областной центр молодые граждане Узбекистана: 21-летний и 20-летний братья.

На злоумышленников завели уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU