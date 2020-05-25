В Брянске 27 мая отключат холодную воду
Временные неудобства ожидают жителей восьми улиц Бежицкого района
Плановые работы пройдут на водозаборе «Киевский» .Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске 27 мая с 09.30 до 12.00 будет понижено давление холодной воды в Бежицком районе. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Из-за плановых работ на водозаборе «Киевский» отключат воду в жилых домах на следующих улицах:
— ул. Камозина;
— ул. Орловская;
— ул. III Интернационала;
— ул. Брянской Пролетарской дивизии;
— ул. Комсомольская;
— ул. Куйбышева;
— ул. Ростовская;
— ул. Харьковская.
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ИСТОЧНИК KP.RU