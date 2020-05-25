В Брянске 27 мая отключат холодную воду

25 Май 2020 2020-05-25T15:52:17+03:00

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В Брянске 27 мая с 09.30 до 12.00 будет понижено давление холодной воды в Бежицком районе. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Из-за плановых работ на водозаборе «Киевский» отключат воду в жилых домах на следующих улицах:

— ул. Камозина;

— ул. Орловская;

— ул. III Интернационала;

— ул. Брянской Пролетарской дивизии;

— ул. Комсомольская;

— ул. Куйбышева;

— ул. Ростовская;

— ул. Харьковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU