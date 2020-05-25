В региональном отделении ЛДПР создадут коалицию здравомыслящих людей, отстаивающих свою точку зрения

25 Май 2020 2020-05-25T15:12:56+03:00

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Уважаемые жители Брянской области, сторонники ЛДПР и критики, активная часть гражданского общества!

Брянское региональное отделение Либерально-демократической партии России обращается к политическим силам, общественным организациям, бизнес-сообществу, активистам любых объединений.

Это обращение к тем, кто готов честно и открыто поднимать неудобные вопросы, аргументированно отстаивать свою точку зрения, вести диалог и объединяться на грядущих выборах. До них осталось 111 дней.

13 сентября 2020 года жители Брянской области выберут губернатора. Первое лицо власти в регионе. Человека, способного консолидировать, а не разобщать население, способного выстроить пирамиду власти из профессионалов и уважаемых людей, а не из друзей, родственников и однокашников; способного не только осваивать бюджетные деньги, но и принимать решения, придумывать варианты спасения предприятий, ИП, а не только работников сельского хозяйства.

Всем альтернативным силам надо остановиться и подумать: сможем ли мы поодиночке противостоять силе административного ресурса? Почему бы нам, здравым и адекватным людям, которые сейчас со стороны наблюдают за многочисленными неправдоподобными отчётами и липовыми рейтингами, почему бы нам не объединиться?

Мы считаем, что необходимо сесть за стол переговоров и провести установочный съезд. Такой формат общения позволит услышать каждого человека, каждое объединение, выработать общую концепцию работы в предвыборный период. На наш взгляд, отстоять свою точку зрения, продвинуть её на общегосударственный уровень можно только с единомышленниками.

Вся эта работа должна стать площадкой для определения и выдвижения единого кандидата на выборах губернатора Брянской области 13 сентября 2020 года. До тех пор, пока каждый будет тянуть одеяло на себя, подозревать в играх конкурентов и искать соломинку в чужом глазу, до тех пор административная машина правящей партии будет принимать любые удобные для них решения, игнорировать просьбы и чаяния простых людей, рисовать отчеты и приписывать показатели. Время добрых дел пора сменить на время объединения. Мы призываем все альтернативные и оппозиционные силы региона включиться в работу по формированию Территории здравого смысла.

Данную работу необходимо провести до 20 июня. Вопросы и предложения готовы принять в БРО ЛДПР. ldpr32@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU