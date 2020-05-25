2020-05-25T14:32:49+03:00
Общество

В Брянске на ремонт улицы 3-го Интернационала потратят 42 миллиона рублей

Работы начали с замены освещения
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На ремонт улицы 3-го Интернационала в Бежицком районе Брянска потратят 42 миллиона рублей. Работы начали в замены освещения. На дорогу установили 25 новых опор для фонарей. Позже на них смонтируют светодиодные светильники.

На 3-го Интернационала сделают несколько заездных карманов для общественного транспорта. На улице отремонтируют 1800 квадратных метров тротуаров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В ближайшее время рабочие начнут снимать старый асфальт.

Кстати, протяженность ремонтируемого участка - около 1,4 километра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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