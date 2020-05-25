2020-05-25T13:32:50+03:00
Общество

В Брянской области прокуратура проверит загрязнение озера и реки

Фотографии водоемов опубликовали в социальных сетях
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: "Подслушано Бытошь".Фото: "Подслушано Бытошь".
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В Брянской области природоохранная прокуратура организовала проверку загрязнения озера и реки в поселке Бытошь Дятьковского района. К данной проблеме привлекли внимание неравнодушные жители в интернете. Они опубликовали фотографии водоемов с водой сине-зеленого цвета в социальных сетях.

- По окончании проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, 24 мая в одной из социальных сетей появилась информация об экологической катастрофе в поселке Бытошь. Жители выложили фотографии и видеосъемки, на которых видно, что местный водоем покрыт слоем какого-то вещества и имеет неестественный цвет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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