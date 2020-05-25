В Брянской области прокуратура проверит загрязнение озера и реки
В Брянской области природоохранная прокуратура организовала проверку загрязнения озера и реки в поселке Бытошь Дятьковского района. К данной проблеме привлекли внимание неравнодушные жители в интернете. Они опубликовали фотографии водоемов с водой сине-зеленого цвета в социальных сетях.
- По окончании проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Напомним, 24 мая в одной из социальных сетей появилась информация об экологической катастрофе в поселке Бытошь. Жители выложили фотографии и видеосъемки, на которых видно, что местный водоем покрыт слоем какого-то вещества и имеет неестественный цвет.
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ИСТОЧНИК KP.RU