Брянский полковник Сергей Артемов пытается обжаловать арест
Брянский полковник Сергей Артемов пытается обжаловать меру пресечения. Высокопоставленного полицейского арестовали на два месяца. Решение вынесли в Советском районном суде.
Как стало известно "КП-Брянск", апелляцию рассмотрят в Брянском областном суде.
- Нам не известно о случаях, когда меру пресечения по уголовным делам СК меняли, - прокомментировали в пресс-службе регионального следственного управления. - Суд первый инстанции принял решение об аресте не без оснований.
Напомним, Сергей Артемова подозревают в получении взятки. По версии следствия, летом прошлого года начальник отдела следственной части УМВД договорился с подозреваемым, что уголовное дело можно прекратить. Стоить это будет пять миллионов рублей.
20 сентября подполковник Сабадашев получил часть денег в здании областного УМВД. Позже выяснилось, что часть взятки предназначалась его руководителю и оперуполномоченному.
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ИСТОЧНИК KP.RU