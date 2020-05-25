Брянский полковник Сергей Артемов пытается обжаловать арест

25 Май 2020 2020-05-25T13:25:08+03:00

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Брянский полковник Сергей Артемов пытается обжаловать меру пресечения. Высокопоставленного полицейского арестовали на два месяца. Решение вынесли в Советском районном суде.

Как стало известно "КП-Брянск", апелляцию рассмотрят в Брянском областном суде.

- Нам не известно о случаях, когда меру пресечения по уголовным делам СК меняли, - прокомментировали в пресс-службе регионального следственного управления. - Суд первый инстанции принял решение об аресте не без оснований.

Напомним, Сергей Артемова подозревают в получении взятки. По версии следствия, летом прошлого года начальник отдела следственной части УМВД договорился с подозреваемым, что уголовное дело можно прекратить. Стоить это будет пять миллионов рублей.

20 сентября подполковник Сабадашев получил часть денег в здании областного УМВД. Позже выяснилось, что часть взятки предназначалась его руководителю и оперуполномоченному.

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ИСТОЧНИК KP.RU