В Брянске для шести с половиной тысяч школьников прозвучали последние звонки

25 Май 2020 2020-05-25T12:59:07+03:00

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В Брянске в понедельник, 25 мая, для выпускников прозвучали последние звонки. Прощание со школой прошло в дистанционном режиме.

В этом году школьные стены покинут 2336 учеников 11-х классов и 4323 девятиклассников. Из-за эпидемии коронавируса прощание со школами проходит в дистанционном режиме. Брянских школьников с последним звонком поздравили руководители Брянска, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Уверены, что такой формат праздника нисколько не умаляет его значения для выпускников, учителей и родителей, - говорится в поздравлении. - Все-таки самое главное в жизни — это здоровье родных и близких людей. Впереди ещё будут экзамены, затем учёба в техникумах и вузах, служба в армии, построение карьеры. Пусть исполнятся все ваши планы, а в делах сопутствует удача. Не забывайте учителей и родную школу. Здесь каждый из вас научился быть, прежде всего, настоящим человеком.

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ИСТОЧНИК KP.RU