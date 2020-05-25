2020-05-25T12:48:16+03:00
Политика

Борис Пайкин: «Выплаты опекунам должны быть повышены!»

Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Фото: ЛДПР.Фото: ЛДПР.
Изменить размер текста:

Парламентарий борется за повышение выплат опекунам, в Брянской области прибавка может составить более 3000 рублей.

Совместно с коллегами по фракции Депутат Госдумы от Брянской области Борис Пайкин внёс в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает существенное увеличение выплат на детей, находящихся под опекой. В случае принятия документа, содержание этой категории граждан в нашем регионе может повыситься более чем на 3000 рублей.

Законодательная инициатива предлагает установить четкую планку денежного содержания: не ниже прогнозируемой величины прожиточного минимума для детей в регионе. Напомним, на первый квартал 2020 года детский прожиточный минимум в Брянской области установлен в размере 10334 рублей. А по данным сайта регионального департамента семьи, социальной и демографической политики (https://uszn032.ru/sotsialnaya-podderzhka/opeka-i-popechitelstvo/vyplaty-na-soderzhanie-detey-sirot-i-detey.php) выплаты по опеке и попечительству у нас сегодня составляют 6593 рубля на ребенка до 6 лет и 7416 рублей – на детей от 6 до 18 лет. Таким образом, содержание каждого опекаемого ребенка может быть увеличено на Брянщине весьма существенно.

«Пока еще действующая Конституция РФ гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства, а также право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития, - комментирует законопроект Борис Пайкин. – И мы с коллегами по ЛДПР настаиваем на том, что право детей, находящихся под опекой, на получение денежных средств на их содержание не ниже величины прожиточного минимума, необходимого для обеспечения их жизнедеятельности и сохранения здоровья, должно быть закреплено на федеральном уровне».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске с 25 по 29 мая пройдут массовые проверки мотоциклистов и автомобилистов
Ряд ограничительных мер могут отменить в Брянской области
В Брянской области изъяли полкилограмма наркотиков
В Брянске 27 мая отключат холодную воду
В региональном отделении ЛДПР создадут коалицию здравомыслящих людей, отстаивающих свою точку зрения
В Сельцо на 10 тысяч рублей оштрафовали заместителя главы администрации
В Брянске на ремонт улицы 3-го Интернационала потратят 42 миллиона рублей
В Брянской области прокуратура проверит загрязнение озера и реки
Брянский полковник Сергей Артемов пытается обжаловать арест
В Брянске для шести с половиной тысяч школьников прозвучали последние звонки
Борис Пайкин: «Выплаты опекунам должны быть повышены!»
Брянцы 380 раз пожаловались на работу банков и страховых компаний