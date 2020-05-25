Борис Пайкин: «Выплаты опекунам должны быть повышены!»

25 Май 2020 2020-05-25T12:48:16+03:00

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Парламентарий борется за повышение выплат опекунам, в Брянской области прибавка может составить более 3000 рублей.

Совместно с коллегами по фракции Депутат Госдумы от Брянской области Борис Пайкин внёс в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает существенное увеличение выплат на детей, находящихся под опекой. В случае принятия документа, содержание этой категории граждан в нашем регионе может повыситься более чем на 3000 рублей.

Законодательная инициатива предлагает установить четкую планку денежного содержания: не ниже прогнозируемой величины прожиточного минимума для детей в регионе. Напомним, на первый квартал 2020 года детский прожиточный минимум в Брянской области установлен в размере 10334 рублей. А по данным сайта регионального департамента семьи, социальной и демографической политики (https://uszn032.ru/sotsialnaya-podderzhka/opeka-i-popechitelstvo/vyplaty-na-soderzhanie-detey-sirot-i-detey.php) выплаты по опеке и попечительству у нас сегодня составляют 6593 рубля на ребенка до 6 лет и 7416 рублей – на детей от 6 до 18 лет. Таким образом, содержание каждого опекаемого ребенка может быть увеличено на Брянщине весьма существенно.

«Пока еще действующая Конституция РФ гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства, а также право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития, - комментирует законопроект Борис Пайкин. – И мы с коллегами по ЛДПР настаиваем на том, что право детей, находящихся под опекой, на получение денежных средств на их содержание не ниже величины прожиточного минимума, необходимого для обеспечения их жизнедеятельности и сохранения здоровья, должно быть закреплено на федеральном уровне».

ИСТОЧНИК KP.RU